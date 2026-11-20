Ci sono stadi che, per una squadra, finiscono per diventare un ostacolo quasi più difficile dell'avversario. Per l'Udinese, il Renato Dall'Ara è uno di questi. L'ultima vittoria dei friulani a Bologna in campionato risale al 30 dicembre 2017, alla diciannovesima giornata, quando riuscirono a ribaltare una partita iniziata in salita.

Al 27' i rossoblù erano passati in vantaggio con un tiro di Simone Verdi, deviato nella propria porta da Danilo. L'Udinese aveva reagito dieci minuti più tardi con Silvan Widmer, prima di completare la rimonta a inizio ripresa grazie alla rete di Kevin Lasagna al 48'. Da quel 2-1, però, i bianconeri non sono più riusciti a conquistare i tre punti in trasferta contro il Bologna.

Anche il bilancio complessivo degli incontri in Serie A sorride ai rossoblù, che hanno ottenuto più successi dei friulani. La scorsa stagione, inoltre, ha confermato le difficoltà dell'Udinese: due sconfitte in altrettante sfide contro il Bologna, dallo 0-3 subito al Friuli all'1-0 del 23 febbraio al Dall'Ara, deciso da un rigore di Federico Bernardeschi a un quarto d'ora dal termine.

Il momento peggiore per sfatare il tabù

La trasferta arriva in una fase particolarmente complicata. L'Udinese è ultima in classifica con 5 punti e non vince in campionato dal 29 agosto, quando si impose per 3-2 sul campo del Monza. Prima della sosta è arrivata anche la sconfitta nello scontro diretto con il Venezia. Paolo Zanetti, alla guida della squadra dall'inizio di novembre, ha sfruttato le due settimane di pausa soprattutto per intervenire sulla fase difensiva.

È proprio il reparto arretrato a destare le maggiori preoccupazioni. Bertola è fermo per una lesione muscolare e non sarà disponibile, mentre Ebosse è rientrato dal Camerun con una contusione alla caviglia, come raccontato nel nostro aggiornamento sulla corsa contro il tempo del difensore. Alaba dovrebbe invece recuperare, ma difficilmente avrà la possibilità di giocare a lungo.

Il Bologna, al contrario, arriva all'appuntamento in un buon momento. Con Palladino in panchina la squadra ha cambiato marcia, ma Lorenzo De Silvestri, intervenuto a un evento organizzato dal Comune di Bologna, ha invitato a non guardare troppo avanti. Il difensore rossoblù ha spiegato che, prima di pensare all'Europa, l'obiettivo è concentrarsi sulla sfida con l'Udinese, dopo il rientro dei nazionali e dei giocatori acciaccati.

Palladino dovrà fare a meno di Miranda, il suo uomo assist, ma i rossoblù si avvicinano alla partita con il morale alto. Per l'Udinese, invece, sarà un'altra prova complicata, in uno stadio dove la vittoria manca ormai da troppo tempo.