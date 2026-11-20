Alla vigilia della sfida contro il Bologna, Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento dell'Udinese. Il tecnico ha affrontato i problemi emersi nelle ultime partite, soffermandosi sul lavoro svolto durante la sosta, sulle condizioni dei giocatori e sulle aspettative per la trasferta del Dall'Ara. Diversi anche i passaggi dedicati ai singoli, da Zaniolo a Okoye, passando per Alaba e Karlstrom.

Il lavoro durante la pausa

“La sosta è stata vantaggiosa solo in parte. Sicuramente lo è stata per chi è rimasto a Udine, perché abbiamo lavorato duro, sul piano fisico e non solo. Il collettivo, invece, ce l’ho avuto al completo solo da oggi. Mi sarebbe piaciuto sfruttare la sosta, ma il solco ormai è tracciato e i ragazzi hanno capito cosa voglio da loro e cosa serve per cambiare questa situazione. Ho trovato dei ragazzi disponibili a lavorare e faticare. A Venezia non meritavamo di perdere nel complesso, ma per l’atteggiamento avuto in alcune situazioni lo abbiamo meritato. Io su questo sono stato chiaro, ma vedo la giusta predisposizione. Ora abbiamo una partita importante, difficile, dobbiamo andare a Bologna con umiltà e senza alibi. Qualità ne abbiamo, ora dobbiamo dare delle risposte sul campo”.

Le lacune della squadra e la strada per ripartire

“Non dobbiamo snaturare il nostro DNA, ma il calcio è fatto di fasi e al momento ne facciamo qualcuna benino e altre molto male. Prendiamo sicuramente troppi gol, ci facciamo trovare scoperti in transizione, teniamo abbastanza la palla ma poi tiriamo poco in porta, tutto ciò che concerne un certo tipo di fatica al momento non lo facciamo bene. Io voglio vedere dei miglioramenti, rispetto allo scorso anno ci sono grandi differenze su parametri come contrasti, recuperi palla, duelli, corse senza palla, una volta che vedi questi dati è facile capire cosa non va. In Serie A non puoi prescindere da questo tipo di cose, poi quando alzi il livello su questi aspetti vengono fuori anche le qualità. Io non sono preoccupato, sono convinto che ce la faremo. Il campionato è lungo, ora tutti ci dicono che siamo scarsi ma voglio vedere dove saremo fra qualche mese. Nel mezzo ci sarà tanto lavoro quotidiano, curando ogni dettaglio”.

Le condizioni della rosa in vista del Dall'Ara

“Abbiamo alcune situazioni da valutare, non solo Davis. Abbiamo perso Bertola e lo sapete, qualcuno è tornato dalla nazionale con qualche acciacco o con tanti minuti nelle gambe. In questo momento va mandato in campo chi dà più garanzie fisiche, sennò non riusciamo a competere in partite come quella di domenica. Faremo le nostre valutazioni domani e addirittura il giorno della partita e schiererò la squadra con più energia a disposizione. Rientra Zanoli, che per caratteristiche è indispensabile per noi, ma sarà comunque a mezzo servizio, perché non si deve fare l’errore di buttare nella mischia giocatori non pronti. Ci darà una grossa mano”.

L'equilibrio tattico e la fase difensiva

“Tenere il baricentro basso non significa difendere meglio. Dobbiamo sicuramente pressare in modo diverso e capire i momenti in cui è necessario fare blocco, che sia alto, medio o basso. Se, come a Venezia, stai nella metà campo avversaria per tanto tempo vuol dire che le qualità le hai, sennò finiresti automaticamente in un blocco basso. Nel DNA di questa squadra c’è la ricerca del dominio, ma va trovato un equilibrio. Bisogna lavorare in fase di recupero palla, essere organizzati in tutte le fasi, essere più corti e mantenere le distanze. A Venezia invece nel finale ho visto la squadra allungarsi, anche se fino lì avevo visto delle cose che avevamo provato in allenamento. Questa squadra può fare tutto, ma per questo momento ci vuole il giusto atteggiamento”.

Il rapporto con Zaniolo e le aspettative

“Con Zaniolo ho stretto un bel rapporto. È un ragazzo particolare, un po’ una testa calda, ma forse proprio perché sono anche io così ci capiamo. È nato un buon feeling che può diventare ottimo nel tempo. Negli aspetti personali non entro, perché i calciatori sono persone e hanno diritto anche loro alla loro privacy, ma parlando di campo posso dire che deve fare la differenza per la squadra, è un giocatore della nazionale ed è normale che su di lui le aspettative siano alte. Vuole fare di più, ha bisogno di costanza per farlo, ma non bisogna addossare tutto su di lui. Deve essere la squadra a metterlo nelle condizioni di fare certe prestazioni. Dobbiamo imparare a vincere e perdere di squadra e i giocatori importanti devono esaltarsi in questo contesto”.

Il contributo atteso da Alaba

“Mi aspetto che Alaba sia un traino per questa squadra. Ha vinto quattro Champions, quando lo guardo non vedo paura, è molto lucido e tranquillo. Sta recuperando, ma credo se ne riparlerà per la prossima partita. Ha bisogno della miglior condizione fisica per rendere, uno può essere bravo quanto vuole ma se le gambe non vanno si fa fatica. Quando sarà al top sarà automaticamente un trascinatore, lui non è qui in vacanza, vuole aiutare la squadra e soprattutto i giovani che ora stanno giocando e si stanno prendendo delle responsabilità”.

La situazione di Okoye e la concorrenza in porta

“Sto facendo valutazioni su tutti i ruoli, portiere compreso. Il passato a me non interessa, ora si riparte tutti da zero. Non dobbiamo dimenticare però che la scorsa stagione Okoye è stato uno dei migliori portieri della Serie A, da avversario ho visto un portiere importante che probabilmente aveva una condizione mentale diversa. Il mio compito ora è recuperarlo, non colpevolizzarlo. Io e lui stiamo parlando molto, stiamo costruendo un rapporto, lui deve rispetto a me ma soprattutto al club. Io voglio che sia quello che sa essere, poi ci sono le valutazioni di campo e io non ho gerarchie prefissate. Abbiamo anche un buon secondo e si giocano il posto, se lui è quello che conosciamo non ci sono problemi. Io non ho problemi a cambiare in qualsiasi ruolo, portiere compreso, per me conta solo l’Udinese”.

Le richieste a Karlstrom e al centrocampo

“Karlstrom è un ragazzo top, lavora duro ma ha bisogno di alzare il ritmo, come anche Piotrowski, che a differenza di Karlstrom ho avuto qui nella sosta e quindi da lui ho già potuto avere delle risposte, come anche da Ekkelenkamp. Il nostro sarà un centrocampo fisico ma che abbina un’ottima tecnica. Mi aspetto una crescita, la predisposizione c’è, voglio vedere ogni settimana un mattoncino in più”.