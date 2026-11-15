La sosta porta una notizia positiva all’Udinese sul fronte internazionale: la Svezia di Jesper Karlström ha conquistato la promozione in Lega A della Nations League. Il centrocampista bianconero è entrato nel finale della sfida vinta 3-2 contro la Bosnia ed Erzegovina, un risultato che ha garantito agli svedesi il salto di categoria con una giornata d’anticipo.

Il club friulano ha riepilogato oggi, 15 novembre, gli impegni dei cinque giocatori scesi in campo sabato. Karlström, capitano dell’Udinese, ha avuto un impiego limitato, ma ha partecipato a una serata importante per la sua nazionale. Risultati meno favorevoli per gli altri bianconeri: Mergim Vojvoda ha disputato tutti i 90 minuti nel pareggio per 0-0 del Kosovo contro Israele; James Abankwah è partito titolare con l’Irlanda, sconfitta 1-0 in Austria, mentre Giorgi Chakvetadze è rimasto in campo 77 minuti nella gara persa 2-0 dalla Georgia contro l’Ungheria.

Minuti e risultati: il bilancio dei bianconeri all'estero

è entrato all’intervallo nell’amichevole vinta 1-0 dalla selezione dei Paesi Baschi contro il Venezuela. Il bilancio della giornata comprende quindi il traguardo collettivo raggiunto da Karlström e il minutaggio accumulato dagli altri quattro giocatori, impegnati in partite dai risultati differenti.

I prossimi appuntamenti internazionali sono in programma martedì. Tra questi spicca Irlanda-Kosovo, che metterà di fronte Abankwah e Vojvoda.

L’Udinese di Paolo Zanetti tornerà in campo domenica 22 novembre sul terreno del Bologna. I nazionali rientreranno dopo i rispettivi impegni e lo staff potrà valutare le loro condizioni e i carichi di lavoro accumulati durante la pausa. La promozione della Svezia rappresenta una soddisfazione per Karlström, ma per i friulani sarà soprattutto importante ritrovare il proprio capitano in vista di una trasferta delicata nella corsa per lasciare il fondo della classifica.