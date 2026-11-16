L’Udinese è ultima in classifica, con cinque punti raccolti in undici giornate, ma Pierpaolo Marino non vuole lasciarsi andare al pessimismo. L’ex dirigente bianconero, per anni protagonista della storia recente del club, ha parlato al Messaggero Veneto della crisi della squadra, mostrando fiducia nella possibilità di venirne fuori. Secondo lui, i friulani «debelleranno quello che io chiamo il virus della sconfitta». Un’espressione che Marino utilizza spesso quando si trova a commentare le difficoltà di una squadra, spiegando che quel virus «colpisce anche le grandi squadre che guardano in alto e non alle spalle.»

Nell’intervista c’è spazio anche per Gianpaolo Pozzo, con cui Marino racconta di aver condiviso trent’anni di lavoro. L’ex dirigente gli ha dedicato un pensiero di incoraggiamento, spiegando che il presidente sta lentamente migliorando dopo una polmonite e che il suo pensiero va a lui più volte durante la giornata.

Poi il discorso torna al campo. Marino considera la rosa dell’Udinese di buon livello, costruita con criterio come quelle delle ultime due stagioni, entrambe secondo lui al di sotto delle proprie possibilità. Lo scorso campionato, a suo giudizio, i friulani avrebbero dovuto superare quota 50 punti. Il giudizio più critico riguarda invece Kosta Runjaic, accusato di non aver mai dato alla squadra un’identità di gioco precisa e di non aver ripagato la fiducia della famiglia Pozzo.

Per Marino, i problemi principali sono soprattutto in difesa. Il reparto offensivo, con Keinan Davis e Nicolò Zaniolo, offre invece garanzie. Soltanto se la situazione non dovesse migliorare entro gennaio, secondo l’ex dirigente, sarebbe necessario intervenire con un altro attaccante importante. I gol subiti, invece, non sarebbero soltanto il risultato di errori individuali, ma di una mancanza di organizzazione. Marino cita le partite contro Milan, Lecce e Roma e sottolinea che la squadra ha perso equilibrio come collettivo, un problema sul quale il nuovo allenatore può intervenire.

La fiducia di Marino è proprio in Paolo Zanetti. Lo considera un tecnico preparato, che conosce bene la Serie A e i suoi meccanismi. Apprezza anche la sua richiesta ai giocatori di parlare italiano. Un aspetto che ricorda i suoi anni a Udine, quando chi non si impegnava a imparare la lingua veniva multato. Secondo Marino, con Runjaic la necessità di un interprete nei rapporti con Pozzo ha finito per far perdere al club un patrimonio di conoscenza. Anche Aladino Valoti, il dirigente che lo aveva lanciato, aveva parlato del carattere del nuovo tecnico, soffermandosi sulla sua personalità e sul suo carisma.

Il primo banco di prova per Zanetti sarà domenica 22 novembre alle 15, sul campo del Bologna. In vista della trasferta, dovrà fare i conti anche con l’infortunio di Bertola, fermato da una lesione alla coscia destra. Marino, però, continua a credere nella possibilità di risalire: serviranno umiltà, pazienza e fiducia nel lavoro del nuovo allenatore.