Per capire chi è davvero Paolo Zanetti, il Messaggero Veneto ha raccolto il racconto di chi lo ha accompagnato nei primi passi da allenatore. Aladino Valoti, direttore sportivo che anni fa decise di affidargli la panchina del Südtirol, ha descritto il tecnico che oggi guida l’Udinese, ultima in classifica con 5 punti dopo undici giornate.

Il ricordo parte dal primo incontro. Valoti si trovò davanti un allenatore giovane, appassionato del proprio lavoro e determinato a costruire una carriera in panchina. L’impressione fu subito positiva. «Aveva personalità e carisma: sul campo ha sempre avuto le idee chiare», ha raccontato il dirigente. In Friuli, ha aggiunto, Zanetti è ricordato anche per un altro motivo: in quegli anni il Südtirol era tra le rivali del Pordenone.

La scommessa sui giovani

Quella squadra aveva una rosa ricca di giovani e la proprietà chiedeva espressamente di valorizzarli., ha spiegato Valoti. Un aspetto che si collega anche alle parole di chi ha lavorato con lui più recentemente:descrivendolo come un allenatore deciso, ma capace di ascoltare.

Il giudizio sul presente è altrettanto positivo. Per Valoti, Zanetti è un tecnico preparato, che a Udine può contare su una società organizzata e ha le qualità per aiutare la squadra a uscire da questo momento difficile. «Paolo ha la personalità e il carisma giusti», ha dichiarato, sottolineando anche come l’occasione friulana sia arrivata nel momento opportuno: «Questa chance è arrivata per lui al momento giusto della sua carriera».

Di carattere, del resto, ce ne sarà bisogno. Il debutto a Venezia, piazza che Zanetti conosce bene per il suo passato in laguna, non ha prodotto la svolta sperata. La sosta lo ha inoltre costretto a lavorare con un gruppo ridotto dalle convocazioni in nazionale. Alle assenze si è aggiunta quella di Bertola, fermato da una lesione alla coscia destra, mentre Zaniolo è rientrato in gruppo e il tecnico sta valutando soluzioni con due trequartisti alle spalle di Davis.

Il primo vero esame arriverà dopo la sosta. Domenica 22 novembre alle 15 l’Udinese farà visita al Bologna al Dall’Ara. I rossoblù hanno 17 punti, dodici in più dei friulani, che al momento inseguono il Venezia, penultimo a quota 6. Per Zanetti è già il momento di dimostrare che la fiducia di chi lo ha scoperto era ben riposta.