Paolo Zanetti si avvicina alla sua prima settimana piena di lavoro con l’Udinese con diversi problemi da risolvere, soprattutto in difesa. Il nuovo allenatore deve capire quali uomini avrà a disposizione per la trasferta di Bologna e come sistemare un reparto che ha già incassato 25 gol in undici giornate. La Gazzetta dello Sport ha individuato proprio nella retroguardia una delle principali urgenze per il tecnico.

La situazione di Nicolò Bertola è già definita. L’Udinese ha comunicato una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra e ha confermato l’inizio del percorso riabilitativo, con una nuova valutazione prevista nelle prossime settimane. Il difensore non sarà quindi disponibile per la gara contro il Bologna. Un’assenza che riduce ulteriormente le alternative a disposizione di Zanetti, ancora in attesa di lavorare con tutto il gruppo dopo gli impegni delle nazionali.

Da verificare, invece, le condizioni di David Alaba e Alessandro Zanoli. Entrambi sperano di tornare a disposizione, ma soltanto la ripresa degli allenamenti permetterà allo staff di valutare le loro possibilità di recupero. Al momento non ci sono certezze sulla loro convocazione.

Il rientro dei nazionali e il lavoro sulla difesa

Sono tredici i giocatori dell’Udinese che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali. Il loro ritorno sarà importante per consentire a Zanetti di lavorare sui meccanismi della linea difensiva e individuare gli uomini più pronti per partire dal primo minuto. Le scelte arriveranno soltanto dopo aver verificato le condizioni di ciascun giocatore.

La trasferta del Dall’Ara è già un appuntamento delicato. Domenica 22 novembre, alle 15, i friulani affronteranno un Bologna che parte con ambizioni ben diverse. L’Udinese, ultima con cinque punti dopo undici partite, ha bisogno di cambiare passo e soprattutto di ritrovare equilibrio. I 25 gol subiti raccontano una difficoltà che non riguarda soltanto i singoli difensori, ma l’intera organizzazione della squadra.

Bertola è già certo di non esserci. Per gli altri giocatori, invece, saranno i prossimi allenamenti a chiarire la situazione. Zanetti dovrà sfruttare la settimana per trovare gli uomini giusti e dare alla difesa maggiore solidità.