Udinese – Buksa e Piotrowski restano ad Udine: i convocati della Polonia

Jakub Piotrowski e Buksa resteranno a casa nel corso dei prossimi giorni o meglio resteranno ad Udine e non torneranno nel loro paese

L'Udinese avrà la possibilità di lavorare con continuità nel corso della prossima settimana, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su chi è pronto per dire la sua con la maglia della nazionale e chi, invece, resterà al centro sportivo Bruseschi per preparare nel migliore dei modi i prossimi impegni.