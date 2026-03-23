L'Udinese avrà la possibilità di lavorare con continuità nel corso della prossima settimana, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su chi è pronto per dire la sua con la maglia della nazionale e chi, invece, resterà al centro sportivo Bruseschi per preparare nel migliore dei modi i prossimi impegni.
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Udinese – Buksa e Piotrowski restano ad Udine: i convocati della Polonia
Jakub Piotrowski e Buksa resteranno a casa nel corso dei prossimi giorni o meglio resteranno ad Udine e non torneranno nel loro paese
Nelle ultime ore sono usciti i convocati della Polonia per le due decisive gare dei play-off che condurranno al prossimo Mondiale. Nessun bianconero è pronto per partire, visto che resteranno a casa sia Jakub Piotrowski che Buksa. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. L'Inter affonda per Solet? Tutti i dettagli <<<
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