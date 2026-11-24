Arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni di Gianpaolo Pozzo. L’Udinese ha diffuso un comunicato per informare i tifosi sul percorso di recupero del presidente, che sta proseguendo la riabilitazione presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le notizie sono incoraggianti: le sue condizioni sono in progressivo miglioramento e il recupero procede bene.

Il comunicato del club

Nel messaggio pubblicato dalla società si legge: “Udinese Calcio comunica che le condizioni di Gianpaolo Pozzo sono in progressivo miglioramento ed il suo recupero procede bene. Il Presidente prosegue il percorso di riabilitazione presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Continua a seguire la squadra con grande attenzione. È stato molto felice del pareggio di Bologna e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Fiorentina”.

La società ha voluto inoltre ringraziare il personale sanitario che ha seguito Pozzo durante queste settimane, citando il professor Flavio Bassi e l’équipe del reparto di terapia intensiva, insieme al professor Carlo Tascini e a tutta l’équipe del reparto malattie infettive.

Nel comunicato trova spazio anche un pensiero rivolto ai sostenitori e a tutte le persone che hanno manifestato affetto e vicinanza alla famiglia: “Lo straordinario affetto ricevuto in queste settimane ha commosso profondamente la famiglia. Grazie, di cuore, per ogni messaggio e ogni gesto di vicinanza”.

Le celebrazioni per i 130 anni rinviate: l’Udinese aspetta il ritorno di Pozzo

L’aggiornamento arriva a pochi giorni dal 130° anniversario della fondazione dell’Udinese, che ricorre lunedì 30 novembre. Il club aveva già deciso di rinviare le celebrazioni inizialmente previste per domenica 29 novembre, in occasione della partita contro la Fiorentina, proprio per le condizioni di salute del presidente.

La festa sarà organizzata in un secondo momento, quando Gianpaolo Pozzo potrà tornare allo stadio Friuli-Bluenergy e condividere con la famiglia bianconera un traguardo così importante. Il messaggio conclusivo della società riassume l’attesa di tutto l’ambiente: “Tutta la famiglia bianconera aspetta il Presidente al Bluenergy Stadium, con la forza e la leadership di sempre”.