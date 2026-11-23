Il pareggio conquistato al Dall'Ara ha restituito un po' di fiducia all'Udinese, ma il percorso per uscire dalle difficoltà è ancora lungo. La squadra di Paolo Zanetti ha interrotto la serie negativa contro il Bologna, mostrando una reazione che può rappresentare un punto di partenza. Adesso, però, serve continuità. I friulani sono saliti a quota sei punti dopo dodici giornate e occupano ancora l'ultima posizione in classifica: il margine per sbagliare è sempre più ridotto.

Dopo Bologna, la Fiorentina al Bluenergy Stadium: Zanetti cerca conferme

La prestazione contro i rossoblù ha lasciato indicazioni positive. L'Udinese ha mostrato maggiore compattezza, ha saputo reagire allo svantaggio e ha trovato in Nicolò Zaniolo l'uomo del pareggio. Anche le parole di Christian Kabasele nel post partita hanno evidenziato un aspetto fondamentale: il gruppo deve ritrovare lo spirito di squadra e i giocatori più esperti sono chiamati a trascinare i compagni più giovani.

Zanetti ha ottenuto una prima risposta sul campo, ma adesso vuole trasformare i segnali incoraggianti in risultati. La prossima occasione arriverà domenica 29 novembre, quando al Bluenergy Stadium sarà ospite la Fiorentina. Il fischio d'inizio è fissato alle 12:30, in una partita che assume un peso particolare per una squadra che ha bisogno di risalire la classifica.

La sfida avrà anche un significato speciale per il club, alla vigilia del 130° anniversario della sua fondazione. L'obiettivo sportivo, naturalmente, resta quello di conquistare punti e dare seguito al pareggio ottenuto in Emilia.

Per l'Udinese sarà importante ripartire dall'atteggiamento visto a Bologna, evitando quei cali di concentrazione e intensità che hanno condizionato le precedenti uscite. Il lavoro di Zanetti è appena cominciato e la gara contro la Fiorentina rappresenta un nuovo banco di prova. Il primo segnale è arrivato, ora i bianconeri devono dimostrare di poter dare continuità alla reazione.