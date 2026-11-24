All’indomani del pareggio conquistato al Dall’Ara contro il Bologna, Mergim Vojvoda è stato ospite di Udinese Tonight, la trasmissione di TV 12. Il numero 23 bianconero ha affrontato diversi temi: dal nuovo corso tecnico di Paolo Zanetti al proprio percorso a Udine, passando per i compagni di squadra e l’esperienza vissuta con Cesc Fabregas a Como. Non è mancato uno sguardo alle prospettive della stagione e un messaggio rivolto ai tifosi.

Il nuovo corso di Zanetti e la fiducia ritrovata

Il punto ottenuto contro il Bologna ha restituito un po’ di serenità a un ambiente reduce da un periodo complicato. Vojvoda non nasconde il valore del risultato: «La squadra e tutto il club avevano bisogno di questo punto. Per noi è come una vittoria, era importante non perdere ancora dopo tante sconfitte, siamo contenti».

Un risultato che porta anche la firma del nuovo allenatore, arrivato da poco sulla panchina bianconera. L’esterno ha riconosciuto il lavoro di Zanetti, sottolineando la capacità di trasmettere nuove energie al gruppo: «Tanti complimenti vanno fatti al mister. In poco tempo ci ha dato quell’energia in più di cui avevamo bisogno, con tutto il rispetto per Runjaic, che ha fatto buone cose qui. Zanetti sta facendo un buon lavoro, è una persona vera, sono sicuro si adatti bene all’identità dell’Udinese».

Vojvoda ha poi spiegato quali aspetti siano cambiati maggiormente con il nuovo tecnico: «Il mister si è trovato una squadra che prendeva troppi gol e in poco tempo ha dovuto sistemare la situazione. Ci chiede compattezza, di tenere le distanze corte, di lottare. Ci dà tanta carica e con lui lavoriamo molto più sulla tattica, che serve sempre, anche se giochi insieme da tanto tempo».

Finora il numero 23 ha svolto soltanto quattro allenamenti con Zanetti, ma ha già percepito una diversa impostazione del lavoro: «Non posso dire molto, ma oggi ci siamo allenati ed è stato tosto. Fisicamente abbiamo sempre lavorato bene, ma c'era bisogno di cambiare la routine degli allenamenti, di inserire qualcosa di nuovo, lavorare molto più di squadra e sulla tattica. Questo è il cambiamento più grande che ha portato».

Tra i compagni che hanno beneficiato del nuovo corso c’è anche Sandi Lovric, tornato titolare a Bologna. Vojvoda ha raccontato un episodio legato al loro primo incontro a Udine: «Il giorno che sono arrivato, Sandi mi ha chiesto di andare a cena insieme e questo già dimostra che persona è. Ci eravamo solo incrociati da avversari, non ci conoscevamo bene. Una cosa del genere dimostra anche il bene che vuole all'Udinese, voleva farmi integrare subito. Sono veramente contento per lui, tutti lo siamo. Non giocava da tanto, ma sa quanto vale e questa è la cosa più importante. Ieri ha aiutato tantissimo la squadra».

L'adattamento a Udine, la duttilità e l'esperienza con Fabregas

L’avventura di Vojvoda in Friuli è iniziata con sensazioni positive, anche se la condizione fisica non gli ha sempre permesso di esprimersi al meglio: «Quando sono arrivato ho subito sentito il calore da parte della società e dei tifosi, mi sono sentito bene. La preparazione atletica che abbiamo fatto è stata diversa da quelle a cui ero abituato e non ero al top fisicamente, più passavano le partite più pagavo questa cosa. Sono molto felice di essere qua, anche in una situazione come questa, quando riesci a uscire da una situazione difficile è ancora più bello. Io voglio dare il 100% fino alla fine».

A Bologna è entrato dalla panchina in una posizione inedita, quella di seconda punta. La sua collocazione preferita resta quella di quinto a sinistra, ma nel corso della carriera ha dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli: «Contro il Bologna dovevo entrare lì, poi il mister mi chiama e mi fa: “Hai mai fatto la seconda punta?”. Io gli ho detto di sì e mi ha messo, ma credo fosse l'unica posizione in cui non avevo ancora mai giocato. Ho dato il massimo, sei 1-1, la squadra sta soffrendo, devi entrare per forza a mille».

L’esterno ha ricordato anche la parentesi al Como, durante la quale Fabregas lo aveva impiegato in più zone del campo: «Con Fabregas avevo fatto il terzino destro, il terzino sinistro, l'esterno alto. All'inizio della scorsa stagione a Como tutti gli esterni erano infortunati e mi ha schierato lì, ho giocato benissimo e ho fatto tutta la stagione in quel ruolo. Ormai conosco il campionato italiano, basta capire il gioco che il mister vuole e posso fare diversi ruoli».

Parole di grande stima per l’allenatore spagnolo, descritto come un tecnico attento a ogni dettaglio: «Fabregas è un maestro, anche se è un allenatore ancora giovane. È molto meticoloso, gestisce personalmente ogni aspetto e lo fa bene. Umanamente è al top, ti spiega benissimo cosa fare in campo e prova a farti capire il suo pensiero, per lui è importante che tutti credano nell'idea di gioco. Per me è un grande e il suo calcio si adatta bene a me, mi ha voluto quando ero infortunato e in scadenza, lo ringrazio molto. I risultati che sta ottenendo sono frutto del lavoro che fa, è uno che pensa sempre e solo al calcio».

Proprio il percorso vissuto a Como rappresenta un riferimento per guardare con fiducia alla situazione attuale dell’Udinese. Quando arrivò in Lombardia, la squadra si trovava in una posizione difficile, ma riuscì a chiudere il campionato al decimo posto. Vojvoda crede che anche i bianconeri abbiano le qualità per risalire: «Quando sono arrivato a Como eravamo in zona rossa, ma il mister era fiducioso di farcela e siamo arrivati decimi. Anche qua, come là, sappiamo la qualità che abbiamo, è importante che tutti stiano bene fisicamente e mentalmente e diano il massimo. Se è così sono fiducioso. Abbiamo tanto potenziale. Finora ci è sempre mancato qualcuno, non è stato facile nemmeno per mister Runjaic. Se tutti stanno bene possiamo fare come lo scorso anno».

I compagni, il campionato italiano e il rapporto con i tifosi

Nel corso della trasmissione si è parlato anche della concorrenza sulla fascia con Alessandro Zanoli, attualmente alle prese con il recupero dall’infortunio. Vojvoda considera la presenza di alternative un valore per la squadra: «Ad Ale gli chiedevo di continuo: “Quando torni?”. È un bene per la squadra la concorrenza, uno gioca dall'inizio e poi entra l'altro che è fresco e viceversa. Giocare sempre tutte le partite non è facile, già gli allenamenti sono tosti, poi ti trovi a giocare pure se hai qualche problemino. Mi auguro che Zanoli torni come prima dell'infortunio, ci può solo che essere d'aiuto».

Un pensiero anche per Lazar Jovanovic, uno dei volti nuovi del gruppo: «È un bravo ragazzo, ha bisogno dei consigli dei veterani ma si vede che ha voglia. Deve trovare costanza ed equilibrio, stare calmo e sapere che deve innanzitutto imparare, perché il campionato italiano è difficile. Deve dare sempre il 120%, lo sta facendo e ha la fiducia del mister».

Dopo sei anni nel nostro calcio, Vojvoda ha maturato una conoscenza profonda della Serie A e non ha avuto dubbi quando, in estate, si è presentata la possibilità di proseguire la carriera altrove: «Mi piace giocare in Italia, il livello è molto alto. In estate mi avevano cercato dal Medio Oriente ma volevo rimanere in un campionato di alto livello e qui siamo al top. In nazionale parlo coi miei compagni che hanno giocato sia in Italia che in Francia o Spagna e dicono che il campionato italiano è più difficile, soprattutto dal punto di vista tattico e della concentrazione che richiede, non puoi sbagliare nulla».

L’integrazione è stata una priorità fin dal suo arrivo in Italia, anche attraverso l’apprendimento della lingua: «Appena arrivato in Italia ho cercato di integrarmi, dopo pochi mesi già facevo interviste in italiano. Per me è molto importante. Prima ti devi integrare, poi gli altri ti aprono le braccia. Altri si aspettano che sia il contrario, ma devi essere il primo a imparare a conoscere la lingua, la cultura, il cibo». Un percorso che oggi trova ulteriore continuità anche nello spogliatoio: «Ora con Zanetti in spogliatoio si parla più italiano».

In chiusura, Vojvoda è tornato sull’episodio avvenuto dopo la partita di Venezia, quando si era avvicinato ai tifosi presenti nel settore ospiti. L’esterno ha spiegato di aver voluto ringraziare chi aveva seguito la squadra sotto la pioggia, raccontando anche il confronto avuto con uno dei sostenitori. Il messaggio finale è una promessa: «A Venezia sono andato a ringraziare i tifosi che si erano fatti 90' sotto la pioggia. Uno di loro mi ha iniziato a insultare e sono andato a parlargli. Ai tifosi dico che sappiamo dove ci troviamo ma anche dove vogliamo arrivare. Promettiamo che suderemo la maglia come vogliono loro».