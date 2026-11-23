Il prossimo appuntamento casalingo avrà un significato particolare per l'Udinese. Domenica 29 novembre, in occasione della sfida contro la Fiorentina, il club friulano si avvicinerà a una ricorrenza storica: il 30 novembre saranno infatti 130 anni dalla sua fondazione. Una giornata che unirà il valore sportivo della partita a una celebrazione importante per tutta la società e per il suo pubblico.

Una maglia speciale e il Bluenergy Stadium pronto a celebrare la storia bianconera

Per l'occasione, i giocatori di Paolo Zanetti scenderanno in campo con la maglia dedicata ai 130 anni dell'Udinese. Il club ha invitato i tifosi a compattarsi attorno alla squadra, indossando la divisa celebrativa e sostenendo i bianconeri in una partita che arriva in un momento delicato della stagione.

La ricorrenza rappresenta un passaggio significativo nella storia della società, fondata il 30 novembre 1896. Centotrenta anni di calcio, generazioni di tifosi e un legame profondo con il territorio friulano, che domenica troverà nel Bluenergy Stadium il proprio punto d'incontro.

Anche sul campo, naturalmente, ci sarà un obiettivo importante. Dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna, l'Udinese vuole dare continuità alla reazione mostrata al Dall'Ara e cercare una vittoria davanti al proprio pubblico. La Fiorentina sarà l'avversaria di una sfida che mette insieme una ricorrenza storica e la necessità di conquistare punti.

Per Zanetti e i suoi giocatori sarà quindi una domenica particolare: celebrare il passato, ma soprattutto provare a costruire un futuro diverso attraverso i risultati. Il modo migliore per rendere omaggio alla storia bianconera sarà cercare di festeggiare insieme ai propri tifosi.