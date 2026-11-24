Paolo Zanetti parlerà in conferenza stampa venerdì alle 15 in vista di Udinese-Fiorentina. Diretta sul canale YouTube ufficiale bianconero.
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Paolo Zanetti presenterà la sfida tra Udinese e Fiorentina nel consueto appuntamento con i giornalisti alla vigilia della partita. L’allenatore bianconero incontrerà la stampa venerdì alle 15.00, nella sala stampa del Bluenergy Stadium, per fare il punto sulla preparazione della squadra e avvicinarsi al prossimo impegno di campionato.
Appuntamento alle 15: diretta sul canale YouTube dell’Udinese
Per i giornalisti sarà disponibile l’ingresso uffici dello stadio. La conferenza di Zanetti sarà inoltre trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale dell’Udinese, permettendo ai tifosi di seguire le parole del tecnico in vista della gara contro la Fiorentina.
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