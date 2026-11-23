Sandi Lovric può diventare una risorsa importante nella ripartenza dell'Udinese. La prestazione offerta contro il Bologna ha riportato il centrocampista al centro dell'attenzione, dopo un periodo nel quale aveva trovato meno spazio. Paolo Zanetti, nel commentare la gara terminata 1-1, ha voluto sottolineare pubblicamente la fiducia nei confronti del giocatore sloveno, riconoscendone sia le qualità tecniche sia il carattere.

Zanetti crede in Lovric: una nuova occasione per il centrocampista

Il tecnico bianconero è stato chiaro quando gli è stato chiesto della scelta di schierarlo dal primo minuto. Per Zanetti, Lovric deve avere un ruolo importante nelle rotazioni della mediana, soprattutto in una fase della stagione nella quale l'Udinese ha bisogno di ritrovare equilibrio e continuità.

“Penso che Lovric deve essere centrale nel nostro centrocampo. È un ragazzo di qualità che ha anche un grande cuore”, ha spiegato l'allenatore, evidenziando la considerazione nei confronti del centrocampista.

La partita del Dall'Ara può rappresentare un punto di ripartenza anche per il giocatore, che ha avuto l'opportunità di dimostrare il proprio contributo in una gara complicata. La sua presenza in mezzo al campo ha offerto a Zanetti un'ulteriore soluzione, in un reparto che deve ancora trovare la migliore condizione.

Il pareggio contro il Bologna ha restituito fiducia all'ambiente, ma il lavoro non è terminato. L'Udinese ha bisogno di ritrovare certezze e di coinvolgere tutte le risorse della rosa. In questo percorso, Lovric potrebbe ritagliarsi uno spazio significativo: la fiducia dell'allenatore è stata manifestata chiaramente, adesso toccherà al campo confermare le indicazioni arrivate dalla trasferta emiliana.