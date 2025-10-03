Udinese-Cagliari | La conferenza di Runjaic: “Due attaccanti non al meglio…”

Il Cagliari e l’Udinese si preparano per la sesta giornata di campionato. Ecco tutt i dettagli e le dichiarazioni di Kosta Runjaic

Nicola Badursi 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 13:59)

Mister Kosta Runjaić è in conferenza stampa prima della partita contro il Cagliari. Le dichiarazioni del mister dell’Udinese a sole 48 ore dal fischio di inizio della sfida che si giocherà al BluEnergy stadium di Udine. Diverse le curiosità e le informazioni fondamentali per capire al meglio chi giocherà dal primo minuto e che tipo di partita sarà. Non perdiamo tempo e partiamo subito con la conferenza stampa in diretta.

Le condizioni di Buksa e Bayo? — ”Bayo lo abbiamo recuperato, anche se al momento non ha ancora tutti i 90 minuti nelle gambe e di conseguenza devo gestirlo. Buksa si allena con noi da due giorni, ma ha una vistosa maschera per il viso e non è ancora al 100% della condizione”

Cosa non ha funzionato contro il Sassuolo? — ”Ho rivisto le situazioni a video e posso dire che nel primo gol ci è mancata cattiveria. Un grosso errore contro una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo. Accetto questi errori, ma adesso devono portare a benefici”.

Si rimprovera qualcosa in questi match? — ”Dopo ogni vittoria, come in ogni sconfitta si fanno delle riflessioni. Prima di poter adattare un nuovo stile di gioco alla mia squadra, c’è bisogno di apprendere quello attuale al 100%. Io posso dire che difensivamente anche contro il Milan non abbiamo fatto una brutta gara (a tratti)”.

Il punto sui tanti cali di concentrazione — “L’Udinese non ha troppi alti e bassi o meglio è una squadra con grandi potenzialità ma che vanno espresse al meglio. Dopo il Sassuolo mi sono arrabbiato molto con i miei ragazzi, perché è una partita che dovevamo vincere”.

