Fabio Cannavaro ha guidato l'Udinese per poche sfide di campionato, ma in pochissimo tempo è riuscito a raccogliere un grandissimo successo sotto tutti i punti di vista. La squadra bianconera è riuscita a conquistare la salvezza e c'è grande merito del tecnico che è riuscito a caricare e motivare un team che stava viaggiando verso la retrocessione in Serie B. Nelle ultime ore sono uscite le sue dichiarazioni su quella incredibile annata, definendo la stagione così: "Quello che abbiamo fatto in così poco tempo è un vero e proprio miracolo. C'è anche una nota dolente che è la mancata riconferma ed il conseguente rinnovo". Passiamo alle altre affermazioni su quella incredibile stagione.

Un'incredibile finale di stagione

Fabio Cannavaro

Non solo del miracolo, visto che il tecnico ha anche parlato dell'Udinese e della società definendola come "Spettacolare". Da quel momento la carriera di Cannavaro ha sicuramente avuto grandi soddisfazioni, non dimentichiamo che da coach dell'Uzbekistan è riuscito a conquistare il Mondiale in America che si disputerà tra poco meno di due mesi. Non è mancata anche qualche dichiarazione sul momento che sta vivendo l'Italia, parlando di una squadra che al momento manca di Campioni. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il punto sul futuro di Zaniolo <<<