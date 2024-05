Udinese-Empoli | Caputo: “Dipende da noi. Dovremo lottare come leoni”

"Siamo in una bagarre assoluta, dobbiamo lottare fino alla fine. Sappiamo benissimo che molto dipenderà da noi, se riusciamo ad ottenere punti in queste due partite riusciremo a salvarci. Dovremo lottare come leoni, nessuno ci può regalare nulla. Ieri il mister è arrivato e ci ha detto di prepararci con serenità, perché se la vivi con ansia poi la prestazione non è di livello. Io dall'alto della mia esperienza sono d'accordo su questo aspetto. Dobbiamo andare in campo con l'idea di dare il massimo, poi il campo darà il verdetto. I tifosi? Ci sono sempre stati accanto, anche a Roma erano in tanti. Noi siamo i primi a crederci e vogliamo regalargli questa gioia a tutto il popolo azzurro".