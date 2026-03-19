Notizie Udinese – Carnevale: “Bertola-Solet potrebbero esserci a Genova”

Il responsabile dell'area scouting dell'Udinese ha fatto il punto su questa stagione, ma soprattutto in vista del prossimo incontro di campionato. Andrea Carnevale è stato intervistato nel corso del Gran Galà del calcio Woman Adicosp-Premio Sissy Trovato Mazza. Ecco le sue dichiarazioni.

"Dopodomani contro il Genoa ci aspetta una gara spettacolare, ma in generale abbiamo fatto una buona stagione e con le partite che restano possiamo arrivare a 50 punti. Siamo soddisfatti della stagione e già questo venerdì dovrebbero rientrare sia Oumar Solet che Nicolò Bertola". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Ex bianconero chiaro: "Zaniolo? Non è sicuro che resti" <<<