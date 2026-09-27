La sosta per le Nazionali continua a regalare minuti importanti ai giocatori dell’Udinese. Tra i bianconeri impegnati all’estero c’è anche Giorgi Chakvetadze, che ieri è tornato in campo con la Georgia nella sfida di Nations League contro l’Irlanda del Nord. Il trequartista è entrato nella ripresa, proseguendo così il proprio percorso dopo il problema fisico che lo aveva tenuto lontano dai campi.

Chakvetadze ritrova il campo

Il ritorno in campo del georgiano rappresenta una notizia importante anche per Kosta Runjaic. Chakvetadze aveva infatti saltato parte dell'avvio di stagione a causa dell'infortunio e sta progressivamente recuperando la condizione.

La gara con la Georgia gli ha permesso di aggiungere altri minuti nelle gambe in un contesto internazionale, con l'obiettivo di arrivare alla ripresa del campionato nella migliore condizione possibile.

L'Udinese guarda alla ripresa

La pausa permette allo staff bianconero di monitorare le condizioni dei giocatori impegnati con le Nazionali e, contemporaneamente, di lavorare sul recupero degli elementi rimasti a Udine.

Dopo il test benefico contro il Pogon Stettino, terminato 1-1 con gol di Gueye e Biegański, la squadra di Runjaic continuerà a preparare il prossimo appuntamento ufficiale.

Il prossimo impegno in Serie A sarà infatti Torino-Udinese, in programma il 12 ottobre. La lunga sosta sarà quindi fondamentale per recuperare energie e giocatori in vista della ripresa.