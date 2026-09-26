Al termine del match di beneficienza disputato dai bianconeri in Polonia ha parlato mister Kosta Runjaic. Di seguito le parole ai canali ufficiali del club bianconero.

"È stato fantastico essere qui per questo evento di beneficenza. Anche questa è una parte importante del calcio, non solo il campo, abbiamo fatto una buona azione. Passando alla partita, è stata una buona amichevole contro una buona squadra.

Oggi sapevamo di avere scelte limitate, le assenze erano tante, avevo solo tre centrali e Solet non poteva fare 90', Zanoli era alla prima da titolare dopo l'infortunio. Questi sono i motivi per cui abbiamo giocato a quattro oggi".