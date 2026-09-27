Il pareggio per 1-1 contro il Pogon Stettino ha permesso all’Udinese di mantenere il ritmo durante la sosta, ma il test benefico in Polonia ha lasciato anche una nota negativa. Il protagonista del gol bianconero Gueye, è stato infatti costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia destra.

Gueye, l’infortunio preoccupa

L’attaccante senegalese aveva sbloccato la partita al 30’, ribadendo in rete la respinta di Botis sulla conclusione di Jovanovic. Poco prima dell’intervallo, però, Gueye è rimasto a terra dopo un contrasto e ha dovuto abbandonare il terreno di gioco.

Le prime informazioni parlano di una distorsione alla caviglia destra. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, ci sarebbe anche il sospetto di un interessamento del malleolo: saranno gli accertamenti a stabilire l’entità dell’infortunio.

Un'occasione per Popov

L'assenza di Gueye ha costretto Runjaic a ricorrere anche alla Primavera. Nella ripresa ha infatti trovato spazio Popov, chiamato a completare il reparto offensivo in una gara già caratterizzata dalle numerose assenze legate agli impegni delle Nazionali.

Il test ha comunque offerto al tecnico bianconero la possibilità di vedere all'opera diversi giocatori meno impiegati, oltre a consentire il ritorno in campo di Oumar Solet, una delle note positive della giornata.

Ora la pausa continua

L'Udinese ha chiuso così l'amichevole con il Pogon sul risultato di 1-1, con Gueye a segno per i bianconeri e Biegański autore del pareggio polacco.

Adesso l'attenzione si sposta sulle condizioni dell'attaccante e sul lavoro durante la sosta. Il prossimo impegno ufficiale sarà la trasferta contro il Torino, mentre lo staff di Runjaic dovrà monitorare anche gli altri giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.