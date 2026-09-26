La Lega Serie A ha comunicato anticipi, posticipi e programmazione televisiva dalla 13ª alla 19ª giornata della Serie A 2026/27. Contestualmente sono state definite anche date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa e modificata la programmazione della 12ª giornata.

Per quanto riguarda i bianconeri, cambia l'orario della trasferta contro il Bologna: la gara del Dall'Ara si giocherà domenica 22 novembre alle 15.00, anziché alle 18.00.

Il calendario dell'Udinese

12ª giornata – variazione Bologna-Udinese Domenica 22 novembre, ore 15.00 – DAZN

13ª giornata Udinese-Fiorentina Domenica 29 novembre, ore 12.30 – DAZN

14ª giornata Juventus-Udinese Domenica 6 dicembre, ore 18.00 – DAZN/Sky

15ª giornata Udinese-Frosinone Venerdì 11 dicembre, ore 20.45 – DAZN

16ª giornata Genoa-Udinese Domenica 20 dicembre, ore 18.00 – DAZN/Sky

17ª giornata Udinese-Atalanta Domenica 3 gennaio, ore 15.00 – DAZN

18ª giornata Sassuolo-Udinese Giovedì 7 gennaio, ore 18.30 – DAZN

19ª giornata Udinese-Napoli Lunedì 11 gennaio, ore 20.45 – DAZN/Sky

Coppa Italia, definito l'ottavo di finale

La Lega ha inoltre ufficializzato l'appuntamento di Coppa Italia Frecciarossa. L'Udinese affronterà l'Atalanta negli ottavi di finale.

La sfida è in programma martedì 26 gennaio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Mediaset.

Un calendario particolarmente intenso per i bianconeri, con otto impegni già programmati tra campionato e Coppa Italia tra novembre e gennaio.