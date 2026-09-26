Brutte notizie per Nicolò Zaniolo e per l’Udinese. L’attaccante bianconero ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale italiana dopo non essere riuscito a recuperare dal problema muscolare con cui era arrivato a Coverciano. Il giocatore non sarà quindi a disposizione di Roberto Mancini per i prossimi impegni degli Azzurri.

Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale

Le condizioni di Zaniolo erano già sotto osservazione nelle ultime ore. Il giocatore dell’Udinese non aveva preso parte all'allenamento insieme al resto del gruppo e aveva svolto una seduta specifica di fisioterapia per cercare di recuperare dal problema muscolare.

Il recupero, però, non è stato completato e la decisione è stata quella di interrompere il percorso con la Nazionale. Zaniolo non partirà quindi insieme ai compagni alla volta della Turchia, dove l’Italia sarà impegnata nel prossimo appuntamento internazionale.

Un'assenza importante per Mancini

Il forfait del giocatore dell'Udinese arriva dopo il suo ritorno nel gruppo azzurro. Zaniolo era infatti stato convocato nuovamente dopo un'assenza di circa due anni, ma non potrà proseguire il percorso con la Nazionale in questa pausa.

Per Mancini si tratta dunque di una defezione da gestire in vista dei prossimi impegni, mentre Zaniolo potrà concentrarsi sul recupero fisico.

Ora l'obiettivo è recuperare

La priorità per il giocatore sarà smaltire completamente il problema muscolare e tornare a disposizione dell'Udinese nelle migliori condizioni possibili. Dopo la sosta, i bianconeri saranno attesi dalla ripresa del campionato e Runjaic dovrà valutare attentamente le condizioni di tutti i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali.

Per Zaniolo, dunque, la pausa internazionale si chiude in anticipo: resta ora da capire quali saranno i tempi necessari per il suo completo recupero.