Tra le situazioni da seguire con attenzione in casa Udinese c'è anche quella di Giorgi Chakvetadze. Il trequartista georgiano non è ancora riuscito a trovare spazio in questo avvio di stagione, ma continua il proprio percorso di recupero con l'obiettivo di tornare presto a disposizione di Kosta Runjaic.

Un rientro da gestire con cautela

Chakvetadze è reduce da un periodo complicato e il suo rientro dovrà essere necessariamente graduale. Lo stesso Runjaic, parlando dopo la sfida contro la Lazio, ha spiegato che il giocatore non ha disputato nemmeno un minuto nelle amichevoli estive.

Per questo motivo il tecnico non vuole accelerare i tempi. Prima di tornare protagonista in campo, Chakvetadze dovrà ritrovare condizione e ritmo partita, elementi fondamentali soprattutto in una stagione nella quale l'intensità del campionato è già elevata.

Runjaic aspetta il trequartista

L'Udinese ha diverse soluzioni sulla trequarti, ma il talento e la capacità di creare gioco di Chakvetadze possono rappresentare un'arma importante per la squadra bianconera.

Il suo rientro potrebbe quindi aumentare le alternative a disposizione dell'allenatore, permettendo a Runjaic di gestire meglio i giocatori e di avere una soluzione ulteriore nelle gare più complicate.

L'obiettivo è esserci dopo la sosta

La pausa per le nazionali rappresenta un momento utile per completare il percorso di preparazione. Chakvetadze avrà così la possibilità di lavorare per avvicinarsi alla condizione necessaria per tornare a disposizione.

L'Udinese lo aspetta senza voler correre rischi. Il campionato è ancora lungo e recuperare pienamente un giocatore con le sue caratteristiche può diventare un'importante risorsa per il prosieguo della stagione.