Edoardo Piana lascia l'Udinese a titolo definitivo e si trasferisce al FC Koper, club della massima serie slovena.

Riccardo Focolari
- Udine
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Nuova esperienza all'estero per un giovane cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese. Edoardo Piana lascia infatti il club bianconero a titolo definitivo e proseguirà la propria carriera nella massima serie slovena con la maglia del FC Koper.

L'addio di Edoardo Piana

Udinese Calcio comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Edoardo Piana al FC Koper. Il portiere, formatosi nelle giovanili bianconere, proseguirà la sua carriera nella massima serie slovena. Ad Edoardo un grande in bocca al lupo”.

Edoardo Piana

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