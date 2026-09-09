La sconfitta contro la Lazio ha lasciato rammarico, ma per l'Udinese è già tempo di guardare avanti. Il calendario propone infatti un'altra sfida di altissimo livello, con i bianconeri chiamati a scendere in campo a San Siro contro l'Inter. Una partita difficile, ma anche una nuova occasione per capire la crescita della squadra di Kosta Runjaic.

La voglia di reagire

Il 2-1 subito al Bluenergy Stadium ha interrotto la striscia positiva costruita nelle prime giornate, ma non ha cancellato le buone indicazioni emerse dal gruppo. L'Udinese è rimasta in partita a lungo contro una Lazio più profonda e ricca di alternative, riuscendo anche a portarsi avanti con Karlström.

Il problema è arrivato nella parte finale, quando la squadra ha accusato la stanchezza e ha concesso troppo campo agli avversari. Un aspetto sul quale Runjaic dovrà lavorare durante la settimana.

San Siro rappresenta un altro test

La trasferta contro l'Inter sarà un banco di prova ancora più impegnativo. I nerazzurri hanno qualità e individualità in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento, ma l'Udinese dovrà presentarsi a San Siro senza timori reverenziali.

La squadra di Runjaic ha già dimostrato di poter competere contro avversari importanti. L'obiettivo sarà riuscire a mantenere maggiore continuità nell'arco dei novanta minuti e soprattutto evitare quei cali che contro la Lazio sono costati la partita.

Runjaic cerca nuove certezze

Il tecnico bianconero dovrà sfruttare i prossimi giorni per preparare al meglio la sfida e trovare le soluzioni più adatte. La trasferta milanese arriva in un momento importante della stagione, con l'Udinese che vuole trasformare la delusione per il ko interno in una risposta sul campo.

Dopo tre giornate, il bilancio resta comunque positivo sotto diversi aspetti. Ora servirà un ulteriore passo in avanti: a San Siro l'Udinese vuole dimostrare di aver imparato dalla beffa subita contro la Lazio.