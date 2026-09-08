Brutte notizie per l'Udinese dopo la partita contro la Lazio. Jakub Piotrowski ha accusato un problema di natura cardiaca nel corso della gara e gli accertamenti successivi hanno evidenziato la necessità di intervenire. Il club friulano ha comunicato gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista attraverso una nota ufficiale.

Il comunicato dell'Udinese

“Udinese Calcio comunica che, durante la partita contro la Lazio, Jakub Piotrowski ha evidenziato una lieve aritmia cardiaca benigna.

Il centrocampista polacco si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica”.