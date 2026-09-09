Udinese-Cagliari sarà accompagnata da una speciale iniziativa del club dedicata alla sostenibilità e alla sensibilizzazione dei tifosi.
ESCLUSIVA - Udinese, parla Inler: “Noi ragioniamo partita per partita”
Archiviata la sfida contro la Lazio, l'Udinese guarda già ai prossimi appuntamenti della stagione. Prima, però, della trasferta di San Siro contro l'Inter, il club ha annunciato un'iniziativa legata alla gara interna con il Cagliari, inserita nel progetto Play for Sustainability.
Una giornata speciale al Bluenergy Stadium
La partita contro il Cagliari, in programma il 19 settembre alle 15, sarà infatti caratterizzata da attività dedicate ai temi della sostenibilità. L'iniziativa rientra nel percorso portato avanti dall'Udinese anche attraverso le attività organizzate durante le gare casalinghe.
Sarà quindi un appuntamento particolare per il pubblico bianconero, che tornerà sugli spalti del Bluenergy Stadium dopo la sfida contro la Lazio.
L'appuntamento con il Cagliari
Prima della gara contro i sardi, però, l'Udinese dovrà affrontare la trasferta contro l'Inter. La squadra di Kosta Runjaic sarà impegnata a San Siro lunedì 14 settembre alle 20:45, in un altro test importante dopo il ko interno contro la Lazio.
Il confronto con il Cagliari rappresenterà dunque il primo appuntamento casalingo successivo alla trasferta milanese e offrirà ai bianconeri l'occasione per tornare a conquistare punti davanti ai propri tifosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA