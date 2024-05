Udinese-Empoli 1-1 | Il commento: fa tutto Samardzic, pari meritato

Primo Tempo

Subito una notizia pessima per i bianconeri che al 7' sono già obbligati al cambio per l'infortunio occorso a Success. Al suo posto Brenner. Primo tiro in porta dell'Udinese con Walace al 24' che dal limite fa partire un tiro insidioso messo in corner da Caprile. Al 29' costretto al cambio anche Nicola a causa di un infortunio muscolare per Cerri. Al suo posto Niang. Giallo pesante per l'Udinese al 33'. Perez stende Cancellieri e prende un'ammonizione che gli farà saltare l'ultima gara con il Frosinone. Brivido per i bianconeri al 37'. Maleh trova la conclusione vincente da fuori area ma Niang, nei frangenti subito prima, colpisce in volto con il gomito Kristensen. Guida, richiamato al Var, non ha dubbi: gol annullato. Finisce così 0-0 una prima frazione molto equilibrata e poco spettacolare.