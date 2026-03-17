Udinese-Como | Cambia l’orario di inizio del match? Tutti i dettagli

La sfida tra i bianconeri di Udine e il team sorpresa del nostro campionato si sta avvicinando a grandi passi. Non perdiamo un secondo

Cambia tutto da un momento all'altro? Questa è la sensazione che emerge nel corso delle ultime ore visto che il team bianconero dovrebbe anticipare la sua prossima partita di campionato. Tutto dipenderà dal risultato dell'Atalanta in Champions League e in caso di eliminazione ci sarà una modifica di qualche ora.