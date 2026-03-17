Cambia tutto da un momento all'altro? Questa è la sensazione che emerge nel corso delle ultime ore visto che il team bianconero dovrebbe anticipare la sua prossima partita di campionato. Tutto dipenderà dal risultato dell'Atalanta in Champions League e in caso di eliminazione ci sarà una modifica di qualche ora.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Como | Cambia l’orario di inizio del match? Tutti i dettagli
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Udinese-Como | Cambia l’orario di inizio del match? Tutti i dettagli
La sfida tra i bianconeri di Udine e il team sorpresa del nostro campionato si sta avvicinando a grandi passi. Non perdiamo un secondo
Ad oggi il match con il Como che si giocherà al BluEnergy Stadium è previsto per le ore 15:00 del giorno 6 Aprile, anche noto come Pasquetta secondo il calendario. Se dovesse avvenire l'eliminazione dell'Atalanta, però, si passerà e si tornerà sul campo da gioco alle ore 12:30. Anticipo di qualche ora per la squadra di mister Kosta Runjaic. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Spalletti vuole un top? La mossa dei Pozzo <<<
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