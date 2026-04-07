Udinese-Como | Il dato curioso del match: ecco quanti italiani in campo

Como e Udinese si sono date battaglia nel corso dell'ultimo match, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sugli italiani in campo

Un dato curioso emerge dal match di campionato tra l'Udinese e il Como sfida giocata nella data di Pasquetta. Le due squadre sono scese sul campo da gioco con un solo italiano nei ventidue titolari. Sicuramente un dato che fa riflettere visto quanto si è discusso nel corso delle ultime settimane dopo l'eliminazione arrivata da parte della nazionale italiana contro la Bosnia.