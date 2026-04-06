Udinese-Como | Kristensen chiaro: “50 punti? Noi ci crediamo”

La sfida tra il Como e l'Udinese è oramai alle porte, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni di Thomas Kristensen

Lorenzo Focolari Redattore 6 aprile - 12:18

La sfida tra il Como e l'Udinese è oramai alle porte, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni di Thomas Kristensen. Difensore centrale della squadra bianconera che è pronto per un finale di stagione da assoluto protagonista.

"Ci aspetta una partita dura, sappiamo che il Como è una squadra forte. Dobbiamo restare concentrati per tutti e novanta i minuti della gara. Obiettivo cinquanta punti? Ci crediamo da inizio stagione ed è il nostro obiettivo, siamo convinti di poterci arrivare". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Sembra essere arrivato il momento di un nuovo colpo in mediana. Tutti i dettagli sul nuovo nome <<<