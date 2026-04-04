Udinese-Como | Le dichiarazioni di Runjaic: “Non sono una sorpresa”

La sfida tra Udinese e Como si avvicina a grandi passi. Non perdiamo un secondo ed ecco le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 4 aprile - 14:55

L’Udinese e il Como sono pronte per un grande match nel corso della giornata di Pasquetta. Non perdiamo un istante e passiamo alle dichiarazioni di mister Kosta Runjaic sul match.

”Preparo sempre le conferenze stampa con qualche appunto. Posso dire che il Como non è una sorpresa. Hanno un’identità chiara e si parla di una squadra che sa giocare a calcio ma sa anche difendere. Ora la loro identità è chiara e possiamo parlare della squadra più in forma di tutto il campionato”.

Il punto su Davis e gli infortunati — ”Keinan Davis ci mancherà sicuramente, parliamo di un giocatore molto importante per noi. Posso dire, però, che saranno tutti a disposizione esclusi Zemura e Zanoli. Oggi per la prima volta mi sono allenato con il gruppo al completo”.

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