Udinese-Como | Formazioni ufficiali: le scelte di Runjaic e Fabregas

La sfida è alle porte e la squadra bianconera non vede l'ora di mettersi in mostra. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con le scelte delle due società, ma soprattutto dei due mister. Ecco con chi scenderanno sul campo da gioco Cesc Fabregas e Kosta Runjaic. I bianconeri hanno scelto il sostituo di Keinan Davis.