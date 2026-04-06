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Udinese-Como | Formazioni ufficiali: le scelte di Runjaic e Fabregas

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Non perdiamo un secondo ed andiamo subito con le scelte delle due società. Ecco con chi scenderanno in campo l'Udinese ed il Como
Lorenzo Focolari Redattore 

La sfida è alle porte e la squadra bianconera non vede l'ora di mettersi in mostra. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con le scelte delle due società, ma soprattutto dei due mister. Ecco con chi scenderanno sul campo da gioco Cesc Fabregas e Kosta Runjaic. I bianconeri hanno scelto il sostituo di Keinan Davis.

Udinese (3-4-2-1): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet; Kingsley Ehizibue, Jakub Piotrowski, Jesper Karlstrom, Hassane Kamara; Jurgen Ekkelnkamp, Arthur Atta; Nicolò Zaniolo. All: Kosta Runjaic.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Paz; Douvikas. All: Cesc Fabregas

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