Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Runjaic e il Como di Cesc Fabregas. Ecco le parole del tecnico dei bianconeri contento per un grande risultato.
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Udinese 0-0 Como | Parla Runjaic: “Punto meritato, fatta una grande prova”
Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Runjaic e il Como di Cesc Fabregas. Ecco le parole del tecnico
Il punto sul match—
"Un punto meritato, abbiamo fatto un grande lavoro tecnicamente parlando. Una partita intensa nonostante il grande caldo, alla fine il risultato è quello giusto. Per noi è stata una partita contro un Como che è in un grande momento di forma".
La fase difensiva—
"Per reggere contro una squadra come questo Como devi giocare con grande coraggio. Loro sono sempre molto pericolosi. C'è stata tanta voglia da parte dei nostri ragazzi di ottenere il clean sheet, abbiamo fatto un ottimo pressing, serviva una prestazione di questo tipo per fronteggiarli"
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