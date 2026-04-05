La partita tra l'Udinese e il Como è alle porte ed aprirà la giornata di Pasquetta nella massima serie del calcio italiano. Un match davvero interessante con due delle squadre più in forma del nostro campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli con le possibili scelte delle due squadre. Ecco le probabili formazioni.
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Udinese-Como | Probabili formazioni: ecco le scelte di Runjaic e Fabregas
La sfida tra l'Udinese ed il Como si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo ed ecco la probabile formazione delle due compagini
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo. All. Runjaic
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
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