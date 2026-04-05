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Udinese-Como | Probabili formazioni: ecco le scelte di Runjaic e Fabregas

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La sfida tra l'Udinese ed il Como si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo ed ecco la probabile formazione delle due compagini
Lorenzo Focolari Redattore 

La partita tra l'Udinese e il Como è alle porte ed aprirà la giornata di Pasquetta nella massima serie del calcio italiano. Un match davvero interessante con due delle squadre più in forma del nostro campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli con le possibili scelte delle due squadre. Ecco le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo. All. Runjaic

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Marotta è sicuro, il post Bastoni arriva da Udine <<<

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