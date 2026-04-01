Udinese-Como | Scelto il direttore di gara: ecco chi dirigerà il match

Il direttore di gara prescelto è La Penna, mentre gli assistenti saranno Fontemurato e Barone ed il quarto uomo prescelto toccherà a Rapuano. Il Var e l'assistente Var saranno Marini e Maggioni. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato in entrata ed in uscita. Il futuro di Zaniolo è tutto da scrivere <<<