L'Italia si fa da parte nella maniera più sciagurata possibile e di conseguenza ci si torna a concentrare sul campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco la decisione della Lega Serie A in vista del prossimo match. Ecco chi guiderà e dirigerà la sfida tra l'Udinese ed il Como che si disputerà nel giorno di Pasquetta.
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Udinese-Como | Scelto il direttore di gara: ecco chi dirigerà il match
La sfida tra l'Udinese ed il Como si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo e passiamo al direttore che dirigerà l'incontro
Il direttore di gara prescelto è La Penna, mentre gli assistenti saranno Fontemurato e Barone ed il quarto uomo prescelto toccherà a Rapuano. Il Var e l'assistente Var saranno Marini e Maggioni. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato in entrata ed in uscita. Il futuro di Zaniolo è tutto da scrivere <<<
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