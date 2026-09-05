Juan David Arizala si ferma per un infortunio alla coscia destra: l'Udinese ha comunicato l'esito degli esami e i tempi del recupero.
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Brutte notizie per l'Udinese dopo la sfida contro il Venezia. Juan David Arizala ha infatti riportato un problema fisico che lo costringerà a fermarsi e a iniziare il percorso riabilitativo.
La nota dell'Udinese
Il club bianconero ha comunicato ufficialmente l'esito degli esami strumentali effettuati sul calciatore.
“Udinese Calcio comunica che, nel corso di Udinese-Venezia, Juan David Arizala ha riportato un’ infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale.
Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e verrà valutato settimana per settimana”.
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