Juan David Arizala si ferma per un infortunio alla coscia destra: l'Udinese ha comunicato l'esito degli esami e i tempi del recupero.

Stefania Palminteri
- Udine
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Brutte notizie per l'Udinese dopo la sfida contro il Venezia. Juan David Arizala ha infatti riportato un problema fisico che lo costringerà a fermarsi e a iniziare il percorso riabilitativo.

La nota dell'Udinese

Il club bianconero ha comunicato ufficialmente l'esito degli esami strumentali effettuati sul calciatore.

Udinese Calcio comunica che, nel corso di Udinese-Venezia, Juan David Arizala ha riportato un’ infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale.

Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e verrà valutato settimana per settimana”.

Udinese Calcio v US Cremonese - Serie A

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