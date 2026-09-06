L'Udinese si prepara alla sfida contro la Lazio e Kosta Runjaic può contare su una pedina d'esperienza per blindare la retroguardia. Dopo aver saltato le prime due giornate di campionato per squalifica, Christian Kabasele è infatti pronto a rientrare tra i titolari.

Il difensore belga ha già avuto modo di ritrovare il ritmo partita in occasione della gara di Coppa Italia, un passaggio importante per arrivare al meglio all'appuntamento con i biancocelesti.

Kabasele torna al centro della difesa

Contro la Lazio Runjaic può dunque puntare sull'usato sicuro rappresentato da Kabasele. Il centrale ha sfruttato la sfida di Coppa Italia per togliersi un po' di ruggine e mettere minuti nelle gambe, preparandosi così a offrire la sua versione migliore.

La sua esperienza e la sua autorità potrebbero rivelarsi preziose al centro della retroguardia bianconera, soprattutto contro una Lazio che ha iniziato il campionato con due vittorie consecutive.

Abankwah e Solet al suo fianco

Kabasele dovrebbe essere affiancato da Abankwah, una delle sorprese più positive di questo avvio di stagione, e da Solet, chiamato ancora una volta a confermare le proprie qualità.

Proprio sul francese si è soffermata anche La Gazzetta dello Sport, sottolineandone il valore e chiedendosi per quale motivo non sia ancora approdato in una big del calcio internazionale che, secondo il quotidiano, avrebbe ampiamente meritato.

Una linea difensiva che unisce quindi esperienza, gioventù e qualità: Runjaic si prepara così ad affrontare la Lazio, con Kabasele pronto a riprendersi il proprio posto al centro della difesa.