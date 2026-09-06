Il settore ospiti è sold out ormai da giorni, ma la passione dei tifosi della Lazio non si è fermata. In vista della sfida di domani contro l'Udinese, il pubblico biancoceleste sarà infatti presente in maniera importante sugli spalti del Bluenergy Stadium.

Oltre duemila tifosi della Lazio a Udine

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono circa 2.300 le presenze annunciate dei sostenitori della Lazio in Friuli. Un numero significativo, che testimonia l'entusiasmo della tifoseria in questo avvio di campionato.

Il settore ospiti, che dispone di 1.310 posti, era stato rapidamente preso d'assalto, terminando tutti i biglietti disponibili in breve tempo.

Settore ospiti sold out, aperti gli spicchi adiacenti

Di fronte alla grande richiesta, l'Udinese ha quindi dato la possibilità ai tifosi biancocelesti di acquistare i biglietti anche negli spicchi adiacenti al settore ospiti.

La presenza complessiva sarà così superiore alla capienza del settore riservato agli ospiti, con circa 2.300 tifosi della Lazio pronti a raggiungere Udine per sostenere la squadra di Gennaro Gattuso e spingerla verso il terzo successo consecutivo in campionato.

Al Bluenergy Stadium è dunque atteso un colpo d'occhio particolare, con una folta rappresentanza biancoceleste pronta a far sentire la propria voce.