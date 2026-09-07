La rimonta subita dalla Lazio ha lasciato grande rammarico in casa Udinese. I bianconeri erano riusciti a portarsi in vantaggio con Karlström, prima di subire le reti di Frattesi e Gudmundsson nella ripresa. Al termine della gara, Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della sua squadra e fare il punto anche sulle condizioni degli infortunati.

Le parole di Runjaic in conferenza

Il tecnico bianconero ha sottolineato quanto di positivo visto nella prima parte della sfida, nonostante i problemi fisici che hanno costretto l'Udinese a effettuare due sostituzioni già nei primi 45 minuti.

“Sono contento per i primi 45 minuti, nonostante i due infortuni abbiamo fatto bene anche se non abbiamo la stessa profondità di rosa della Lazio. Siamo stati costretti a usare due slot per questo e la partita è stata molto intensa. Nella prima frazione avremmo potuto tenere meglio il pallone, abbiamo concesso troppi contropiede. Tavares è un giocatore che può correre senza interruzione, Zaccagni è un giocatore molto intelligente così come Isaksen.

Nella seconda frazione, dopo il vantaggio, dovevamo abbassare il ritmo. Se fossimo stati più scaltri avremmo potuto portare a casa un punto, ma la squadra ha dato tutto e io sono fiero di loro”.

L'uscita di Davis

Runjaic ha poi spiegato la decisione di sostituire Davis, reduce da un periodo particolarmente intenso, e ha parlato anche delle difficoltà di Abankwah.

“Ha giocato tre partite in dieci giorni. Ha fatto una buona prestazione, aggressiva, dando molto da fare ai loro centrali. Non volevo rischiarlo.

Anche Abankwah era un po' acciaccato e deve ancora adattarsi del tutto alla Serie A. Ora abbiamo ancora due partite difficili prima della pausa, poi torneranno Zaniolo e Zanoli. La Lazio ha messo più esperienza e grandi individualità. Frattesi è un grande giocatore, determinante da titolare o dalla panchina. Avevamo detto che non eravamo favoriti ma abbiamo dato tutto”.

Runjaic e le nuove regole

L'allenatore dell'Udinese ha quindi commentato l'impatto delle nuove regole sul ritmo delle partite e sulla gestione fisica dei giocatori.

“Le nuove regole aumentano la velocità della partita ma non so se da esso dipendano gli infortuni. Abbiamo molto lavoro da fare, le prime partite sono state intense anche in Coppa. Ci sono giocatori con diversi livelli di esperienza in Serie A, dipende molto dalla fisicità di ognuno. La situazione va gestita ma sono ottimista, la mia squadra mi piace molto. I ragazzi sono delusi ma è un gran bel segnale”.

Le condizioni degli infortunati

Infine, Runjaic ha fatto il punto sui giocatori usciti acciaccati dalla sfida contro la Lazio, soffermandosi anche su Chakvetadze e Unai Gomez.

“Piotrowski non riusciva a respirare, non sappiamo perché. Solet si è fatto male durante un dribbling, non so di più al momento. Chakvetadze non ha giocato nemmeno un minuto nelle amichevoli estive, dovrà lavorare ancora e dopo la sosta nazionali sarà più in forma. Anche Unai Gomez deve adattarsi a fisicità e intensità”.