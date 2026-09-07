L'Udinese si prepara a scendere in campo al Bluenergy Stadium per affrontare la Lazio nel posticipo della terza giornata di Serie A. I bianconeri vogliono dare continuità al successo conquistato a Monza e mantenere la propria imbattibilità, ma di fronte ci sarà una formazione ancora a punteggio pieno.

Prima del calcio d'inizio, fissato alle 20.45, Gokhan Inler è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sulla squadra e soffermandosi anche sulla crescita di Solet.

Le parole di Inler

“Chiaramente ogni partita ha la sua storia. Oggi affrontiamo una grande squadra che sta facendo molto bene, ma noi dopo la chiusura del mercato abbiamo costruito una squadra concentrata e che vuole dimostrare di fare bene.

Ogni gara ha il suo ritmo, i ragazzi sono consapevoli che devono dare sempre il massimo. Solet per noi è fondamentale, è un giocatore che è cresciuto anche come leader.

Parlo tanto con lui, perché deve uscire anche dal punto di vista caratteriale. La squadra sta lavorando anche sulla fase difensiva.

Quando hai un gruppo sano puoi sempre raccogliere di più, abbiamo ragazzi giovani che hanno già fatto esperienza in questi anni. È un punto che curo tanto”.