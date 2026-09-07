Il ko contro la Lazio lascia all'Udinese diversi spunti su cui riflettere. I bianconeri, avanti nel punteggio dopo il gol di Karlström, hanno subito la rimonta degli ospiti nella parte finale della gara. Al termine della sfida, Enzo Ebosse ha analizzato ai microfoni dei media quanto accaduto al Bluenergy Stadium, soffermandosi soprattutto sul calo fisico e sugli errori commessi dalla squadra.

Le parole di Ebosse dopo la sconfitta

Il difensore bianconero ha spiegato le difficoltà incontrate dall'Udinese nella seconda parte della gara, sottolineando anche la migliore condizione fisica della Lazio.

“Abbiamo avuto un calo fisico dopo 60-70 minuti, stiamo uscendo dal precampionato, la Lazio stava meglio fisicamente e si è visto. Solet non stava già bene e ha sentito qualcosa. Dobbiamo imparare da questa sconfitta per migliorare nelle prossime gare”.

L'analisi sugli errori commessi

A Ebosse è stato poi chiesto se, oltre alla componente fisica, ci sia stato anche un calo mentale. Il difensore ha evidenziato come la stanchezza abbia influito anche sulle scelte della squadra e sulla capacità di gestire il pallone sotto la pressione avversaria.

“Quando vedi stanchezza devi cambiare stile di gioco, facevamo fatica a tenere palla sotto il pressing della Lazio. Anche sul secondo gol devi buttarla più avanti, dobbiamo imparare dagli errori di oggi per migliorare in futuro”.