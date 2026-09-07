L'Udinese cade 1-2 contro la Lazio al Bluenergy Stadium: Karlström porta avanti i bianconeri, poi Frattesi e Gudmundsson firmano la rimonta nel finale.
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L'Udinese accarezza a lungo il sogno della vittoria, ma deve arrendersi alla rimonta della Lazio. Al Bluenergy Stadium la squadra di Kosta Runjaic passa in vantaggio a inizio ripresa con Karlström, ma nel quarto d'ora finale i biancocelesti cambiano volto alla partita. Frattesi firma il pareggio al 75', poi Gudmundsson completa la rimonta all'88' per l'1-2 definitivo.
Primo tempo senza gol
La gara comincia con le due squadre attente a non concedere spazi. L'Udinese prova a sfruttare la fisicità di Davis e il lavoro di Ekkelenkamp e Unai Gomez tra le linee, mentre la Lazio cerca di muovere il pallone per trovare varchi nella difesa bianconera.
La prima frazione rimane però molto equilibrata. I padroni di casa riescono a contenere le iniziative degli uomini di Gattuso e si va all'intervallo sullo 0-0.
Karlström porta avanti l'Udinese
La ripresa si apre con il gol dell'Udinese. Al 49' Karlström sfrutta una sponda di Davis e con una conclusione precisa riesce a battere Mandas, portando i bianconeri sull'1-0.
Il vantaggio sembra dare ulteriore fiducia alla squadra di Runjaic, che prova a difendere il risultato e a sfruttare gli spazi lasciati dalla Lazio. Gattuso cerca invece nuove soluzioni per aumentare la pressione offensiva.
Frattesi firma il pareggio
La Lazio trova la rete dell'1-1 al 75'. È Frattesi, ancora una volta decisivo per i biancocelesti, a riportare il risultato in equilibrio. Il centrocampista sfrutta l'assist di Zaccagni e rimette in partita la formazione ospite.
A quel punto l'inerzia della sfida cambia completamente. La Lazio prende coraggio e l'Udinese è costretta a stringere i denti per proteggere almeno il pareggio.
Gudmundsson completa la rimonta
Nel finale arriva la beffa per i bianconeri. All'88' Gudmundsson, entrato dalla panchina, trova il gol del definitivo 1-2 e completa la rimonta della Lazio. Per l'attaccante è un esordio da protagonista con la maglia biancoceleste.
L'Udinese prova a reagire nei minuti conclusivi, ma non c'è più tempo per rimettere in piedi la partita. Al Bluenergy Stadium passa la Lazio, che mantiene così il proprio percorso perfetto in campionato.
La beffa nel finale
Il triplice fischio sancisce l'1-2. L'Udinese vede sfumare una vittoria che sembrava possibile dopo il vantaggio di Karlström, mentre la Lazio conquista tre punti pesantissimi grazie alla rimonta firmata da Frattesi e Gudmundsson.
Per i bianconeri resta il rammarico per un finale di gara che ha cancellato quanto di buono costruito per gran parte della partita.
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