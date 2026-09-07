La sconfitta contro la Lazio lascia amarezza in casa Udinese, soprattutto per il modo in cui è maturata la rimonta nel finale. Dopo il vantaggio firmato da Karlström, i bianconeri hanno subito le reti di Frattesi e Gudmundsson, dovendo così incassare il secondo ko stagionale. Al termine della gara, Kosta Runjaic ha analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN, evidenziando soprattutto le difficoltà legate agli infortuni e alle sostituzioni.

Runjaic a DAZN dopo il ko

Il tecnico dell'Udinese ha spiegato quanto le uscite di Piotrowski e Solet abbiano condizionato la gestione della partita, limitando le possibilità di intervenire dalla panchina.

“Abbiamo perso Piotrowski e Solet e questo doppio cambio l'abbiamo pagato tanto, visto che abbiamo perso due slot per fare sostituzioni, per cui ho avuto dubbi.

La Lazio comunque ha giocato bene, è una squadra forte, ha comprato giocatori forti. Loro partivano favoriti, potevamo prenderci un punto, ma hanno meritato sicuramente di segnare almeno una rete”.

L'uscita di Davis e le difficoltà nella ripresa

Runjaic ha poi parlato della sostituzione di Davis e delle difficoltà incontrate dall'Udinese nel momento in cui la squadra non è più riuscita a tenere il pallone lontano dalla propria area. Il tecnico ha sottolineato anche come le sostituzioni effettuate nel primo tempo abbiano inevitabilmente condizionato le scelte successive.

“Entrambe le squadre erano stanche, ma dobbiamo rispettare le loro qualità e non siamo riusciti ad avere il possesso palla che volevamo. Davis non lo volevo rischiare e i cambi del primo tempo ci hanno condizionato.

Dobbiamo rispettare la Lazio e le sue qualità, sappiamo che comunque nella nostra squadra non abbiamo una vera alternativa a Davis. Abankwah si deve ancora adattare ai ritmi della Serie A e dal punto di vista dei cambi la Lazio si è superiore”.