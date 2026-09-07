È tutto pronto al Bluenergy Stadium per il posticipo che chiude la terza giornata di campionato. Udinese e Lazio si affrontano a partire dalle 20.45, in una sfida tra due formazioni ancora imbattute e determinate a dare continuità al proprio avvio di stagione.

I bianconeri vanno alla ricerca del primo successo casalingo, mentre la Lazio vuole tenere il passo di Inter e Roma, le uniche squadre ancora a punteggio pieno. Entrambi gli allenatori devono fare i conti con diverse assenze, ma hanno comunque scelto gli undici da mandare in campo.

Le scelte di Runjaic

Kosta Runjaic conferma il 3-4-2-1 e affida l'attacco a Keinan Davis. Alle sue spalle agiranno Gomez ed Ekkelenkamp, mentre a centrocampo spazio a Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski e Kamara.

In difesa, invece, non c'è Kabasele dal primo minuto: il terzetto è composto da Abankwah, Solet ed Ebosse. Tra i pali confermato Okoye.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Jovanovic. All.Runjaic

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Noslin, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni, Gudmundsson. All. Gattuso