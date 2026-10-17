L’Udinese cerca una svolta dopo quattro sconfitte consecutive e punta a ritrovare la vittoria contro il Lecce, domenica 18 ottobre alle 12:30 al Bluenergy Stadium. Nella conferenza stampa della vigilia, Kosta Runjaic ha fatto il punto sul momento della squadra, sulle condizioni degli indisponibili e sulle possibili scelte di formazione. Tra le indicazioni più importanti, la conferma di Keinan Davis dal primo minuto e il ritorno a disposizione di Alessandro Zanoli.

Conferenza Runjaic: “La situazione non è bella, ma nemmeno disperata”

Il tecnico bianconero non nasconde la tensione legata al momento della squadra, ma invita il gruppo a concentrarsi sulla partita senza farsi condizionare dai risultati precedenti.

“C’è grande tensione, ma nel senso positivo del termine. Non volevamo arrivare a quattro sconfitte consecutive, però il passato non si può cambiare. Ci siamo preparati molto bene alla gara contro il Lecce e tutti desiderano una vittoria.

Nelle ultime partite abbiamo mostrato un dominio del gioco che non si era visto spesso da quando sono qui. Ci sono stati dei miglioramenti, ma la base del calcio resta il comportamento difensivo e la capacità di concedere meno gol. Dobbiamo anche creare occasioni e trasformarle”.

Davis titolare, Zanoli recuperato: le novità per il Lecce

La notizia più importante riguarda l’attacco: Davis partirà dal primo minuto. Zanoli sarà nuovamente a disposizione, mentre non ci saranno Zaniolo, Gueye e Bayo. Arizala e Alaba hanno invece potuto beneficiare di un’altra settimana di allenamento.

“Ci saranno sia Zanoli sia Davis e potranno aiutarci. Arizala e Alaba hanno avuto una settimana in più per allenarsi. Purtroppo Zaniolo, Gueye e Bayo non ci saranno”.

Runjaic ha chiarito anche la situazione di Abankwah, spiegando che il difensore si è fermato dopo aver avvertito un fastidio, senza riportare un vero e proprio infortunio.

“Okoye può essere uno dei migliori cinque portieri della Serie A”

Dopo l’errore commesso contro il Torino, Maduka Okoye è stato inevitabilmente uno dei temi della conferenza. Runjaic ha confermato di aver parlato con il portiere, riconoscendo la responsabilità nell’episodio ma ribadendo la propria fiducia.

“Sa bene che ha preso una decisione che ci ha portato a subire un gol. Purtroppo l’errore ci ha puniti. Sono convinto, però, che Maduka abbia il potenziale per essere uno dei migliori cinque portieri della nostra Serie A.

Un portiere deve mantenere alta l’attenzione anche quando viene impegnato poco. Dobbiamo avere la giusta percezione del pericolo e comunicare meglio tra compagni”.

L’appello ai tifosi: “Vogliamo trasformare queste partite in una festa”

“Vogliamo evitare la quinta sconfitta consecutiva. Se alcune cose non funzionano, dobbiamo dirlo e cercare di alzare il livello. Negli ultimi anni abbiamo raccolto poche vittorie in casa e vogliamo migliorare questo dato, conquistando punti per trasformare partite come questa in una festa”.

L’allenatore ha rivolto un ringraziamento particolare alla Curva Nord, sottolineando la vicinanza dei tifosi anche in una fase difficile.

“I nostri tifosi ci sostengono fino alla fine. Abbiamo sempre dato tutto quello che avevamo, ma non siamo riusciti a trasformare l’impegno in risultati positivi. Dovremo essere bravi a sfruttare meglio le occasioni offensive”.

Palma e Alaba, Runjaic chiede responsabilità ai leader

Matteo Palma è tornato a disposizione e potrebbe trovare spazio contro il Lecce. Il tecnico ha spiegato che il suo impiego dipenderà dalle condizioni individuali, ricordando l’importanza di accompagnare la crescita del giovane difensore.

“Palma è tornato a disposizione e la situazione sembra buona. È molto giovane e continueremo a lavorare con lui per farlo crescere

Ci si aspetta più responsabilità da parte di giocatori come Solet, Karlstrom, Vojvoda, Kamara e Alaba. Sicuramente dovrò fare dei cambi contro il Lecce e sarà importante che tutti riescano a portare energia in campo”.