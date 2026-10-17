Al Bluenergy Stadium i bianconeri vantano uno storico favorevole contro i salentini e puntano a ritrovare la vittoria dopo quattro sconfitte consecutive.
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L’Udinese si prepara ad affrontare il Lecce con l’obiettivo di interrompere il periodo negativo e ritrovare punti preziosi in campionato. La sfida, in programma domenica 18 ottobre alle 12:30 al Bluenergy Stadium, mette di fronte due squadre reduci da risultati deludenti. I precedenti disputati in Friuli, però, offrono ai bianconeri motivi per guardare con fiducia al prossimo appuntamento.
Il bilancio a Udine è favorevole ai bianconeri
Secondo i dati della Lega Serie A, le due formazioni si sono affrontate 27 volte a Udine nelle competizioni ufficiali: il bilancio parla di 19 vittorie friulane, cinque pareggi e quattro successi del Lecce.
Anche la continuità realizzativa rappresenta un dato interessante. L’Udinese ha segnato in casa contro i salentini nelle ultime 13 sfide consecutive, confermando una tradizione favorevole davanti al proprio pubblico.
L’ultimo confronto al Bluenergy Stadium si è concluso con una vittoria bianconera per 3-2 nella stagione 2025/26. Un precedente che alimenta le speranze dei tifosi in vista di una partita particolarmente importante.
Una vittoria che manca da troppo tempo
Il momento attuale impone tuttavia cautela. L’Udinese arriva alla settima giornata dopo quattro sconfitte consecutive contro Lazio, Inter, Cagliari e Torino. L’ultimo successo in campionato risale al 29 agosto, quando i friulani superarono il Monza per 3-2 in trasferta.
La squadra di Kosta Runjaic deve quindi ritrovare soprattutto solidità e continuità, limitando gli errori che hanno condizionato le ultime prestazioni. Il fattore campo potrebbe diventare un elemento decisivo, ma servirà una prova convincente per trasformare i precedenti favorevoli in un risultato concreto.
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