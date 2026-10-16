La sconfitta contro il Torino ha lasciato nuove questioni aperte in casa Udinese, soprattutto dopo l’errore di Maduka Okoye in occasione del gol decisivo di Kulenovic. In vista della partita contro il Lecce, in programma domenica 18 ottobre alle 12:30, Kosta Runjaic dovrà decidere se confermare il portiere nigeriano oppure valutare una soluzione alternativa tra i pali. Una scelta delicata, in un momento in cui i bianconeri hanno bisogno di ritrovare sicurezza e continuità.

Okoye, l’errore contro il Torino pesa

La rete che ha deciso la sfida dell’Olimpico Grande Torino è arrivata dopo un’uscita poco efficace del portiere friulano, che non è riuscito a evitare la situazione favorevole per Kulenovic. Un episodio che ha contribuito alla quarta sconfitta consecutiva in campionato e che ha inevitabilmente acceso l’attenzione sulle prestazioni del numero uno.

Nel corso delle prime sei giornate, Okoye è sempre stato impiegato da titolare, accumulando 540 minuti. La fiducia dell’allenatore è stata costante, ma il momento della squadra potrebbe spingere lo staff a valutare tutte le opzioni disponibili.

Mrozek aspetta la sua occasione

Tra le alternative c’è Mrozek, che finora ha avuto meno spazio in campionato. Il portiere potrebbe rappresentare una possibilità qualora Runjaic decidesse di cambiare qualcosa per dare un segnale al gruppo e aumentare la concorrenza interna.

Al momento, però, non c’è una decisione ufficiale sulla formazione. La scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni dell’allenatore e da quanto emergerà negli ultimi allenamenti prima della partita.