L’Udinese ritrova Alessandro Zanoli in vista della sfida contro il Lecce, in programma domenica 18 ottobre alle 12:30 al Bluenergy Stadium. L’esterno ha superato il problema che lo aveva costretto a saltare precauzionalmente la trasferta di Torino e torna a disposizione di Kosta Runjaic. Restano invece indisponibili Zaniolo, Gueye e Bayo, ai quali si aggiunge James Abankwah, per cui si attendono aggiornamenti ufficiali sull’infortunio. In difesa, intanto, Matteo Palma potrebbe avere una nuova opportunità dal primo minuto, mentre David Alaba è candidato a partire titolare.

Zanoli torna a disposizione: una soluzione in più per Runjaic

La notizia positiva arriva dal Bruseschi, dove l’Udinese continua a preparare una partita fondamentale per interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive. Zanoli, rimasto fuori contro il Torino per motivi precauzionali, ha recuperato e potrà essere utilizzato in caso di necessità.

Il suo ritorno amplia le alternative a disposizione dell’allenatore, che in questa fase deve gestire una rosa condizionata da diversi problemi fisici.

Abankwah assente, Palma può partire titolare

Non arrivano invece buone notizie sul fronte Abankwah. Il difensore irlandese, uscito durante la gara contro il Torino per un problema muscolare, non dovrebbe essere a disposizione per il prossimo impegno. Si attendono comunicazioni ufficiali per conoscere con precisione la natura dell’infortunio e i tempi di recupero.

Al suo posto potrebbe trovare spazio Matteo Palma, tornato disponibile dopo il periodo di stop. La decisione definitiva spetterà a Runjaic, che dovrà considerare anche le condizioni fisiche dei giocatori rientrati da poco.

Alaba verso l’esordio da titolare

Un’altra possibile novità riguarda David Alaba. Il difensore austriaco potrebbe partire dal primo minuto nel ruolo di braccetto sinistro, offrendo esperienza e qualità alla retroguardia bianconera.

Il suo impiego sarà comunque da valutare anche in relazione alla condizione atletica e alla necessità di gestire gradualmente il rientro in campo.