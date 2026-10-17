L’Udinese si avvicina alla sfida contro il Lecce con la necessità di cambiare passo dopo quattro sconfitte consecutive. Domenica 18 ottobre, alle 12:30, i bianconeri saranno impegnati al Bluenergy Stadium in una partita importante per ritrovare fiducia e punti in classifica. Secondo le indicazioni riportate dal Messaggero Veneto, Kosta Runjaic starebbe valutando tre soluzioni importanti: Matteo Palma e David Alaba in difesa, con Keinan Davis riferimento offensivo.

Palma e Alaba, possibili novità in difesa

Il reparto arretrato potrebbe presentare alcune novità rispetto alle ultime uscite. Palma è tornato a disposizione e potrebbe essere schierato dal primo minuto, con la possibilità di agire da centrale oppure da braccetto sinistro.

Proprio sulla corsia difensiva di sinistra potrebbe trovare spazio Alaba, che porterebbe esperienza e qualità nella costruzione del gioco. Il suo eventuale impiego dall’inizio sarebbe una delle novità più interessanti della formazione bianconera.

Davis guida l’attacco, Zanoli e Piotrowski recuperano

In avanti, l’Udinese potrebbe affidarsi a Davis, chiamato a dare peso al reparto offensivo in una fase caratterizzata da diverse assenze. Il centravanti rappresenta una risorsa importante per Runjaic, anche se resta da valutare quanto potrà essere impiegato.

Le notizie positive arrivano invece dai recuperi di Alessandro Zanoli e Jakub Piotrowski. Entrambi potrebbero accomodarsi in panchina contro il Lecce: per il centrocampista polacco, reduce dall’intervento per il flutter atriale, si prospetta un possibile impiego limitato, da valutare con attenzione.